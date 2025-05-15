КТК вывели из-под американских санкций

Минфин США утвердил на постоянной основе исключение из санкционных ограничений, разрешающее американским компаниям оказывать нефтесервисные услуги «Каспийскому трубопроводному консорциуму» (КТК) и «Тенгизшевройлу». Решение закреплено в генеральной лицензии OFAC №124, опубликованной 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

До этого аналогичное разрешение действовало временно в рамках лицензии №121, срок действия которой истекает 28 июня 2025 года. В январе Вашингтон ввел запрет на предоставление американскими компаниями услуг в сфере добычи нефти на территории России, включая разведку, бурение, переработку и транспортировку. Однако КТК и «Тенгизшевройл», как указано в документе OFAC, выведены из-под этих ограничений.

КТК связывает месторождения в Западном Казахстане и на российском каспийском шельфе с терминалом в Новороссийске. Протяженность трубопровода составляет 1511 км, более 80% его загрузки приходится на казахстанскую нефть. В 2024 году через систему было прокачано 63,01 млн тонн, из которых почти 55 млн — казахстанского происхождения.

В состав акционеров КТК входят «Транснефть», РФ и ряд международных компаний, включая Chevron, LUKOIL, Shell, Eni и другие.

Вячеслав Рыжков