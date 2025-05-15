Грузооборот порта Новороссийск сократился на 8,5%

Грузооборот морского порта Новороссийск в январе—апреле 2025 года составил 53,1 млн т, что на 8,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Ассоциации морских торговых портов. Несмотря на снижение показателя, Новороссийск сохраняет лидерство среди российских портов по объему перевалки. На втором месте — порт Усть-Луга, через который за тот же период прошло 43,3 млн т грузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Суммарный грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна за первые четыре месяца составил 83,3 млн т, что на 11,3% меньше уровня 2024 года. В структуру бассейна, помимо Новороссийска, входят порт Тамань, который показал рост до 9,7 млн т (+6,9%), Туапсе — 6,9 млн т (+6,5%), Кавказ — 3,8 млн т (-40,4%) и Ростов-на-Дону — 4 млн т (-21,4%).

На фоне общего спада грузопотока, Новороссийский морской торговый порт (НМТП) ранее зафиксировал рост прибыли: по итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль оператора увеличилась на 11,8% и достигла 5,3 млрд руб.

Вячеслав Рыжков