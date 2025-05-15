Объем качественных складских площадей на Кубани достиг 1,5 млн «квадратов»

По итогам первого квартала 2025 года объем качественных складских площадей в Краснодарском крае достиг 1,5 млн кв. м, при этом уровень вакантности остается минимальным — 1,3%. Такие данные «Ъ-Кубань» озвучили в консалтинговой компании NF Group. В абсолютных цифрах в регионе свободны лишь около 20 тыс. кв. м. На фоне высокой загрузки аналитики фиксируют устойчивый спрос на объекты складского назначения, особенно в регионах юга России, где, несмотря на значительный объем площадей, наблюдается дефицит предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В течение 2024 года в крае было заключено сделок на 196 тыс. кв. м, а с начала нынешнего года этот показатель составил 42,7 тыс. кв. м — около 22% от годового объема предыдущего периода. В совокупности регионы Краснодара и Ростова занимают пятую позицию среди складских рынков страны по объему качественного предложения. По оценке заместителя генерального директора по развитию ГК «Носта» Елены Хвостенко, в каждом из этих субъектов объекты класса А занимают порядка 1 млн кв. м. Однако темпы запроса от арендаторов указывают на то, что этого объема недостаточно для покрытия потребностей логистических операторов и производственного сектора.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост рынка на юге России в пределах 30–40%. Такая динамика объясняется высокой деловой активностью и географическим положением региона. Существенную роль играет и удорожание арендных ставок: по данным NF Group, в 2024 году они увеличились в среднем на 17,7%, достигнув уровня 10–11 тыс. руб. за кв. м в год против 8,5–9 тыс. руб. в 2023 году.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за девять месяцев 2024 года объем сделок на рынке качественной складской недвижимости региона составил 131 тыс. кв. м, что почти в пять раз превышает показатель аналогичного периода годом ранее.

Вячеслав Рыжков