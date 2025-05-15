В Севастополе задержаны два агента СБУ, подозреваемые в подготовке терактов

Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю возбудило уголовные дела о государственной измене в отношении двух жителей Севастополя. Задержанные подозреваются в сборе информации и подготовке диверсий против российской армии по заданию СБУ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, 53-летний севастополец был завербован представителем украинской спецслужбы через мессенджер Telegram. Фигурант извлек из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для конспиративной связи. Задержанный намеревался передавать сведения о дислокации вооружения и военной техники российской армии в Севастополе для определения целей и нанесения ударов.

Второй подозреваемый — 51-летний горожанин — был завербован разоблаченным агентом СБУ. Он собрал и передал иностранной разведке информацию о расположенных в городе объектах Вооруженных сил РФ для осуществления ракетных атак. В жилище подозреваемого обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства: «два брикета взрывчатого вещества иностранного производства на основе гексогена общей массой более 1 кг, электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство».

Уголовные дела расследуются по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Анна Гречко