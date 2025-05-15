СКР возбудил дело и изъял 1,5 тыс. электросамокатов в Челябинской области

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг низкого качества при аренде электросамокатов (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования изъято более 1,5 тыс. средств индивидуальной мобильности, их изучат на предмет технической исправности, сообщили в пресс-службе управления СКР по региону. 15 мая все сервисы кикшеринга одновременно остановили работу в Челябинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что компании, занимающиеся прокатом в регионе, не обеспечили безопасные условия для эксплуатации средств индивидуальной мобильности, что привело к травмам более 130 человек с января 2024 года по май 2025-го. По мнению СКР, руководство сервисов не поддерживало самокаты в исправном техническом состоянии, не идентифицировало арендаторов и не устраняло причины ДТП. Также пользователи не информировались о возможных опасностях и правилах использования.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 13 мая управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после ДТП с участием электросамоката сервиса Whoosh. Инцидент произошел на улице Калинина в Челябинске. 12-летний школьник на электросамокате сбил 64-летнего пенсионера, который в результате получил травмы. По данным пресс-службы регионального управления СКР, кикшеринг в городе должен быть доступен только людям старше 16 лет.