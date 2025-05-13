В Челябинске подросток на электросамокате наехал на пенсионера

В Челябинске несовершеннолетний водитель электросамоката наехал на пешехода. Пенсионер получил травмы, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

Авария произошла утром 13 мая у дома №24 по улице Калинина. По предварительным данным, 13-летний подросток на электросамокате Whoosh наехал на 65-летнего пешехода. Пенсионера с травмами бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Виталина Ярховска