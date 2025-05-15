В Челябинске перестали работать сервисы аренды электросамокатов

На территории Челябинска одновременно перестали работать сервисы аренды электросамокатов. Услуга недоступна в сервисах Whoosh, Urent и «Яндекс GO». Информация об этом подтверждается в мобильных приложениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным челябинских СМИ, электросамокаты в Челябинске опечатало управление СКР по региону. «Ъ-Южный Урал» направил запросы в ведомство, а также в пресс-службы Whoosh и Urent о причинах ограничения доступа к услуге. На момент публикации материала ответы не поступили.

В пресс-службе «Яндекс GО» сообщили, что сервис аренды самокатов в Челябинске временно недоступен. «Пользователи смогут узнать о возобновлении работы в приложении»,— уточнили в компании.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 13 мая управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после ДТП с участием электросамоката сервиса Whoosh. Инцидент произошел на улице Калинина в Челябинске. 12-летний школьник на электросамокате сбил 64-летнего пенсионера, который в результате получил травмы. По данным пресс-службы регионального управления СКР, кикшеринг в городе должен быть доступен только людям старше 16 лет.