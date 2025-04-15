Щит «Владимир» готовят к ночной перевозке на строящуюся станцию метро «Сенная»

В Нижнем Новгороде головную часть тоннелепроходческого щита «Владимир» подготовили к транспортировке с площади Свободы к месту строительства станции метро «Сенная». Перевозить механизм планируют в ночное время, когда автомобильное движение в городе минимально. Грузовики со щитом будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

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В марте «Владимир» закончил прокладку одного из тоннелей между «Сенной» и площадью Свободы. Часть механизмов, включая головную часть, подняли на поверхность, чтобы на грузовиках отвезти к месту старта.

Остальная часть щита вернется к «Сенной» по уже прорытому тоннелю. На «Сенной» щит будет вновь собран, чтобы начать прокладку второго тоннеля.

Андрей Репин