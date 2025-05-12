Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Один тоннель метро от площади Свободы до Сенной достроили в Нижнем Новгороде

Готов правый тоннель метро от площади Свободы до Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал «МетроНН» 12 мая.

Фото: «Метро НН»

Фото: «Метро НН»

В правом (по ходу движения в сторону Сенной) тоннеле уже подготавливают бетонное основание и монтируют верхнее строение пути. В стартовом котловане на Сенной продолжается сборка щита для начала проходки второго тоннеля.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о переносе сроков окончания строительства двух станций метро в нагорной части Нижнего Новгорода на год — на конец 2026 года. Пока вместо трех запланированных щитов в работу запустили только один.

Анастасия Титова

Новости компаний Все