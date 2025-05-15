Главные новости к утру 15 мая

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая отправится в Стамбул для переговоров с Украиной. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. Также среди членов делегации: заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Президент США Дональд Трамп не поедет в Стамбул для участия в переговорах между РФ и Украиной. По информации Reuters, господин Трамп планировал поехать в Турцию, если в составе российской делегации будет президент Владимир Путин.

В апреле ставка по автокредитам на новые автомобили снизилась до 17% годовых, минимума за полтора года. Снижение происходит шестой месяц подряд. При этом ставки по кредитам на б/у авто держатся в районе 28% годовых. Одна из причин — субсидирование со стороны государства и зарубежных автопроизводителей.

Цементные холдинги через отраслевой союз пытаются убедить власти отказаться от планов установить норматив об обязательной продаже на бирже до 25% их продукции. Мера направлена на повышение прозрачности рынка и снижение стоимостных рисков.

«Синара — Транспортные машины», входящая в группу «Синара» Дмитрия Пумпянского, арендовала бизнес-центр «Милютинский, 12». За здание площадью 9 тыс. кв. м компания будет платить более 380 млн руб. в год.

В 2024 году было подано 11,9 тыс. заявок на товарные знаки от иностранных компаний, на 18% больше, чем в 2021-м. Больше всего их поступает от компаний из сферы IT, таких как Nintendo, Qualcomm и Hitachi.

Прогнозные цены на лом черных металлов на этой неделе снизились до 23 тыс. руб. за тонну, что стало минимумом с начала года. Металлургические предприятия снижают закупочные цены после кратковременного роста стоимости лома с апреля, когда часть производителей пополняла запасы.

В 2024 году российский рынок СУБД достиг 2% от совокупного объема продаж российских IT-решений. По оценкам аналитиков, среднегодовой темп роста до 2031 года будет на уровне мирового и составит около 16%. Через шесть лет рынок вырастет до 251 млрд руб.

Специализированному застройщику «Файв Старс» удалось заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой. Оно позволит компании сохранить проект строительства курортного комплекса «Волна Резорт энд Спа» на базе советского санатория «Весна» в Сочи. Ранее объект стоимостью 30 млрд руб. планировалось изъять в собственность государства.

Как выяснил «Ъ», на российских рейсах растет доля пассажиров, летающих только с ручной кладью, в том числе за рубеж. Не меняется этот показатель только у «Аэрофлота» и чартеров, чьи клиенты летят на отдых.

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин стал фигурантом уголовного дела о склонении, вербовке или ином вовлечении лиц в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК). Соответствующее расследование, по данным «Ъ», проводится следственными органами ГСУ СКР по Москве.

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что двусторонние тарифные соглашения между США и другими странами могут нанести ущерб основному принципу равенства в торговле. По ее словам, мировая торговля находится в «кризисе», несмотря на недавнюю деэскалацию тарифной войны между США и Китаем.