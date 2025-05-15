Базовый доход

В 2024 году российский рынок СУБД достиг 2% от совокупного объема продаж российских IT-решений. По оценкам аналитиков, среднегодовой темп роста до 2031 года будет на уровне мирового и составит около 16%. Через шесть лет рынок вырастет до 251 млрд руб. Основными драйверами эксперты называют импортозамещение и развитие ИИ-технологий. По их мнению, к 2031 году доля иностранных решений не превысит 1%, если государство не допустит «нерегулируемого и безусловного» возвращения уешдших брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” изучил ежегодное исследование рынка систем управления базами данных (СУБД) и инструментов обработки данных за 2024 год Центра стратегических разработок (ЦСР) с прогнозом до 2031 года. По итогам года российский рынок СУБД достиг 89,5 млрд руб., что на 14% больше, чем в предыдущем году. Доля СУБД общего назначения — 48%, еще 32% пришлось на аналитические системы. В структуре рынка доминирует программное обеспечение, его доля составляет 78%, остальное — 22% — приходится на долю услуг. По сравнению с 2023 годом доля услуг в общем объеме рынка немного увеличилась. В числе лидеров рынка по итогам 2023 года эксперты ЦСР выделили Postgres Pro, АО «Группа Arenadata», DIS Group, Yandex Cloud и «Тантор Лабс» (входит в ГК «Астра»).

Основным драйвером роста эксперты называют замещение импорта. Как показательный результат этого драйвера руководитель направления СУБД компании «Системный софт» Владимир Трифонов приводит «рекордное количество» систем, включенных в реестр отечественного софта Минцифры: за два года их было столько же, сколько за весь период существования реестра. По оценке ЦСР, благодаря этому драйверу в период по 2027 год рост рынка будет держаться на уровне 21,6% в год. Далее, по оценкам ЦСР, рост продолжится за счет увеличения генерируемых данных и увеличения применения технологий искусственного интеллекта (ИИ). К 2031 году ожидается увеличение объема рынка СУБД до 251 млрд руб.

Кроме того что ИИ подстегивает спрос на СУБД, он также изменяет и сами системы, отмечает гендиректор группы Arenadata Максим Пустовой. ИИ помогает предотвращать аномалии в запросах, повышать качество данных и т. д. Последняя опция уже позволяет пользователям работать с СУБД без навыков программирования. Руководитель направления Data&AI в Cloud.ru Дмитрий Юдин также отмечает, что машинное обучение позволяет создавать автономные базы данных, способные самостоятельно оптимизировать свои ресурсы.

Увеличение доли услуг (консалтинг, поддержка, миграция) на рынке СУБД продолжит расти. Как отмечает менеджер по продуктам Linx Cloud Станислав Братчиков, одна из таких причин — сложность внедрения. Переход на новые СУБД требует адаптации инфраструктуры, что повышает спрос на консалтинговые услуги. Вторая причина — поддержка open source решений. Компании предпочитают платную поддержку вместо самостоятельного администрирования. Третья — миграция с зарубежных решений. Бизнесу необходима помощь в переносе данных с Oracle, SAP и других систем на российские аналоги.

Использование же open source решений связано с риском потерять доступ к обновлениям из-за ограничений зарубежными сообществами. «Рынок меняет и ужесточение условий лицензий open source продуктов: теперь разработчики поддерживают собственные форки (копия репозитория с изменениями.— “Ъ”) и ищут альтернативы»,— рассказали в пресс-службе B2B Tech.

На конец 2024 года, согласно данным ЦСР, доля иностранных решений, которые уже были установлены и применяются на объектах российских заказчиков, составляет 60%. «При этом программное обеспечение российских разработчиков будет развиваться и к 2031 году может занять до 99% рынка»,— пояснила Екатерина Кваша. Такую оценку гендиректор АНО НЦК ИСУ Кирилл Семион называет «реалистичной». «Единственный риск — нерегулируемое и безусловное возвращение западных вендоров»,— добавил он.

Филипп Крупанин