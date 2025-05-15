В котировках не замешан

Цементные холдинги через отраслевой союз пытаются убедить власти отказаться от планов установить норматив об обязательной продаже на бирже до 25% их продукции. Мера направлена на повышение прозрачности рынка и снижение стоимостных рисков. Но в итоге она может создать проблемы для бизнеса из-за волатильности биржевых цен, повышения конкуренции и неготовности потребителей участвовать в торгах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Ассоциация «Союзцемент» (объединяет крупные цементные холдинги) обратилась в Минпромторг, Минстрой, Минэкономики и ФАС с предложением исключить цемент из товаров для обязательной биржевой торговли, рассказали “Ъ” в организации. Там уточнили, что серия писем с идентичной позицией была направлена с конца марта. В ФАС подтвердили получение обращения, пояснив, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. В Минстрое пояснили, что сейчас ведется подготовка официального отзыва на инициативу с учетом всех позиций и предложений. В Минэкономики уточнили, что вопросом занимается Минфин. В Минпромторге “Ъ” оперативно не ответили.

Обращение «Союзцемента» — реакция на инициативу комитета Госдумы по финансовому рынку. В конце марта парламентарии, по информации «Интерфакса», отправили на согласование профильных министерств и ведомства законопроект, наделяющий правительство правом устанавливать обязательную долю продаж на бирже отдельных товаров. Она будет составлять до 25% от среднего объема их производства или продаж. Мера требуется для формирования национальных ценовых индикаторов. В предложенный перечень товаров вошли 16 различных категорий, включая строительные материалы. Неисполнение обязательств предполагает штраф до 500 тыс. руб. для юридических лиц, уточняют в «Союзцементе».

Предложение сразу встретило негативную реакцию со стороны бизнеса. В апреле Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой скорректировать законопроект, отказавшись от фиксации в нем обязательной доли и перечня товаров. Мера предполагает отступление от принципов свободы договора и не обсуждалась с бизнес-сообществом, отмечали в организации.

Механизм обязательной продажи на торгах части товаров обсуждается в России с 2022 года. Изначально с инициативой выступил Минфин. В контексте строительных материалов она снова прозвучала в начале года. Тогда Минстрой высказался в пользу обязательной реализации на бирже не менее 10% базовых материалов крупных производителей (см. “Ъ” от 15 января). Заместитель начальника управления по рынкам строительных материалов Петербургской биржи Александр Плетешков поясняет, что биржа обеспечивает прозрачные условия торгов, не свойственные двухсторонним сделкам. Это позволяет получить инструмент для снижения ценовых рисков. Самым развитым биржевым товарным рынком эксперт называет бензин: на торгах продаются 30% объема поставок на внутренний рынок.

В «Союзцементе» предполагают, что норматив по обязательной реализации создаст риски для производителей. Потребители, по мнению организации, часто не заинтересованы в покупке цемента на бирже. Это потребует дополнительных затрат на привлечение и обучение специалистов. 90% цемента продаются в рамках прямых договоров, пояснили в пресс-службе «Цемроса». Александр Плетешков уверен, что сам по себе вывод на биржу не создаст финансовой нагрузки. «Сборы и иные затраты составляют менее 10 руб. на тонну цемента, при средней его стоимости 5 тыс. руб. за тонну, то есть около 0,2%»,— подсчитал он.

Но цемент — сезонный товар, спрос на который весной и летом отличается в разы, это будет корректировать спотовые биржевые цены, поясняет управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь. Долгосрочные контракты, по его словам, позволяют избежать этих колебаний. Эксперт обращает внимание на то, что если цены на бирже и в рамках соглашений будут существенно отличаться, это также может вызвать вопросы контролирующих органов. В «Цемросе» отмечают, что разница в цене также может стимулировать активность перекупщиков, которые будут приобретать цемент на бирже и впоследствии реализовывать его дороже.

Сами потребители продукции пока по-разному смотрят на инициативу. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев называет торги единственным механизмом, который позволяет видеть честную стоимость продукции. «За счет прозрачности механизма с большой долей вероятности стоимость материала будет ниже»,— считает он. Хотя коммерческий директор «Главстрой Регионы» Алексей Артошин убежден, что в массовом строительстве ключевым преимуществом выступает предсказуемость цен. Биржевые колебания, по его мнению, несут риски.

В «Цемросе» убеждены, что цемент в принципе нельзя отнести к категории биржевых товаров из-за ограниченного срока годности (45–60 суток с момента отгрузки), необходимости строгого соблюдения норм хранения и транспортировки. В «Союзцементе» называют фактором риска и возможный выход на биржу зарубежных производителей. В краткосрочной перспективе он может привести к снижению цен за счет роста конкуренции, но в долгосрочной — привести к закрытию заводов из-за более высокой себестоимости производства продукции в России.

В «Цементум» обращают внимание на сложности с перевозкой цемента: цена логистики может составлять до 50% от стоимости продукции, поэтому определить объективную стоимость в рамках биржевых торгов будет сложно. Сам переход на них, по мнению компании, может усугубить сложную ситуацию с дефицитом вагонного парка. Там также обращают внимание на разнообразие марок цемента: потребителю часто важно получить продукцию конкретного производителя, что невозможно обеспечить на торгах.

Александра Мерцалова