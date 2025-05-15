С властью на одной «Волне»

Специализированному застройщику «Файв Старс» удалось заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой. Оно позволит компании сохранить проект строительства курортного комплекса «Волна Резорт энд Спа» на базе советского санатория «Весна» в Сочи. Ранее объект стоимостью 30 млрд руб. планировалось изъять в собственность государства. В качестве компенсации девелопер должен будет построить школу. Совокупный объем инвестиций в проект составит 20 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший санаторий «Весна»

Фото: VESNA Hotel & Spa Бывший санаторий «Весна»

Фото: VESNA Hotel & Spa

Застройщик курортного комплекса «Волна Резорт энд Спа» (бывший санаторий «Весна») в Сочи ООО «Специализированный застройщик "Файв Старс"» урегулировал спор с Генпрокуратурой, заключив соглашение, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. В компании это подтвердили, уточнив, что текст соглашения был утвержден судом. Достигнутые договоренности позволят девелоперу завершить строительство и сохранят права дольщиков. В Генпрокуратуре “Ъ” оперативно не ответили.

Владелец СЗ «Файв Старс» Юлия Хлуднева уточнила, что в счет возмещения затрат федеральных властей компания на собственные средства построит школу на 800 мест на улице Яна Фабрициуса в Сочи. Сдать объект планируется в 2028 году. В здание школы и строительство курортного комплекса компания, по словам госпожи Хлудневой, суммарно вложит 20 млрд руб.

Комплекс «Волна Резорт энд Спа» занимает 7,2 га на улице Ленина в Сочи. Его строительство ведется на базе существовавшего с 1970 года санатория «Весна». Конфликт властей с застройщиком начался в 2023 году, когда Генпрокуратура подала иск о незаконном выбытии участка под гостиничным комплексом из федеральной собственности. Проект, по данным ведомства, находится в границах особо охраняемой природной территории федерального значения. Строительство, которое велось здесь с 1994 по 2023 год владельцем пансионата и аффилированными с ним структурами, Генпрокуратура сочла незаконным. Суд встал на сторону властей, а апелляционная инстанция оставила в силе решение Адлерского суда города Сочи об отчуждении гостиничного комплекса общей площадью почти 23 тыс. кв. м на территории более 12 га (см. “Ъ” от 20 июня 2024 года). Имущество тогда оценивалось в 30 млрд руб.

Генпрокуратура могла пойти на мировое соглашение из-за сложной правовой конструкции спора: он включает в себя вопросы, связанные с особо охраняемыми природными территориями, историей трансформации собственности с советского периода, множеством вовлеченных лиц, полагает гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Речь идет, в частности, о соинвесторах строительства. Согласно данным на «Наш.дом.рф», ООО «СЗ "Файв Старс"» в трех гостиничных корпусах реализовало 178 нежилых помещений из 462.

Госпожа Барабаш не исключает, что в вышестоящих инстанциях позиция суда могла поменяться: ответчики в рамках разбирательства указывали на процессуальные нарушения и настаивали на применении срока исковой давности. Мировое соглашение, утвержденное судом, позволяет обойти затяжные процессы и закрепить выгодный для всех сценарий, считает партнер Novator Legal Group Илья Сорокин. По его мнению, даже выиграв дело в суде, государству не всегда выгодно реализовывать имущество или управлять им самостоятельно — особенно если речь идет о недостроенных или спорных объектах на обремененной территории.

Анна Барабаш не исключает, что изъятие объекта у собственника могло бы негативно сказаться на инвестиционном климате в регионе. Хотя подобное в Краснодарском крае уже случалось. В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, требовавшей изъять у экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината активы ГК «Ариант», среди которых ООО «Кубань-Вино» и «Агрофирма "Южная"», расположенные в Темрюкском районе Краснодарского края. Городской суд Геленджика по иску Генпрокуратуры год назад арестовал санаторий «Лазуревый берег».

Заключать мировые соглашения с Генпрокуратурой собственникам, по словам Анны Барабаш, удается редко. Но примеры есть. В 2023 году надзорный орган договорился с «Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию), подконтрольной бизнесмену Андрею Мельниченко, по делу о взыскании 3,9 млрд акций «Сибэко». По соглашению компания должна была направить определенный объем средств на социальную благотворительность. Схожие условия содержало мировое соглашение, заключенное с Генпрокуратурой Альфа-банком в 2021 году. Тогда речь шла об урегулировании задолженностей компаний Михаила Абызова.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов