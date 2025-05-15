«Синара» сменила ковчег

«Синара — Транспортные машины», входящая в группу «Синара» Дмитрия Пумпянского, арендовала бизнес-центр «Милютинский, 12». За здание площадью 9 тыс. кв. м компания будет платить более 380 млн руб. в год. До сих пор офис холдинга располагался в бизнес-центре «Ноев ковчег». Переезд связан со стремлением компании сократить расходы, оптимизировав занимаемую площадь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Синара — Транспортные машины» (СТМ) арендовала здание бизнес-центра «Милютинский, 12» у станции метро «Лубянка» в центре Москвы. Об этом “Ъ” рассказали четыре источника на рынке недвижимости. Общая площадь арендуемого объекта, по их словам, составляет 9 тыс. кв. м. Из них 5,7 тыс. кв. м — офисные помещения, остальные — инфраструктура. В пресс-службе СТМ подтвердили факт сделки. Там уточнили, что переезд связан с сокращением потребности в офисных площадях и стремлением сократить управленческие расходы.

Владельцем «Милютинского, 12» выступает калининградское ООО «Финпроминвест», следует из ЕГРН. Структура, по данным СПАРК, принадлежит швейцарской Avtotor Investements Group под управлением Сергея Щербакова, владельца калининградской группы «Автотор». В «Автоторе» и самом «Милютинском, 12» “Ъ” не ответили.

Руководитель офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксения Харкевич оценивает стоимость аренды «Милютинского, 12» в 380–400 млн руб. в год. Исполнительный директор Remain Александр Богданов говорит о 504–522 млн руб. в год. Речь идет о шестиэтажном здании, помещения в котором предлагались с готовой отделкой, уточняет директор направления по работе с собственниками офисной недвижимости NF Group Елена Акатова.

СТМ основана в 2007 году и входит в группу «Синара», созданную в 2001 году Дмитрием Пумпянским. Состояние предпринимателя Forbes ранее оценивал в $2,9 млрд. В 2022 году господин Пумпянский вышел из числа бенефициаров «Синары». СТМ управляет, в частности, заводом «Уральские локомотивы», выпускающим поезда «Ласточка» и «Финист». Чистая прибыль холдинга в 2024 году составила до 730 млн руб., сократившись в четыре раза год к году.

В «Милютинском, 12» СТМ разместит собственных сотрудников. Ранее офис компании располагался в бизнес-центре «Ноев ковчег» у станции метро «Китай-город» в центре Москвы. Общая площадь этого объекта составляет 10,6 тыс. кв. м, арендопригодная — 8,5 тыс. кв. м. Срок договора СТМ в «Ноевом ковчеге» подошел к концу, поясняет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Переехать компания, по словам госпожи Харкевич, решила из-за ощутимого роста арендной ставки по новому договору. Согласно Nikoliers, в среднем стоимость аренды офисов класса A внутри ТТК в Москве за год подорожала на 4%, до 41,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Но для премиальных объектов прирост составил 48%, до 68,6 тыс. руб. за 1 кв. м.

Поднимать цены на некоторые офисы собственники могут, руководствуясь дефицитом предложения. В условиях критически низкой вакансии на офисном рынке Москвы найти качественный объект довольно трудно, особенно в популярных локациях, поясняет руководитель отдела услуг собственникам офисного департамента CORE.XP Кирилл Бабиченко. Согласно IBC Real Estate, по итогам первого квартала в Москве пустовали 4,6% площадей, год к году показатель сократился на 2,8 процентного пункта. Проблема может усугубиться со снижением темпов ввода новых площадей. В этом году, по прогнозам Nikoliers, в Москве сдадут 988 тыс. кв. м, в следующем — всего 504 тыс. кв. м. Значительная доля помещений в этих объектах уже арендована на этапе строительства, поясняет заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов.

София Мешкова, Дарья Андрианова