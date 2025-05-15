Заводы уценили лом

Прогнозные цены на лом черных металлов на этой неделе снизились до 23 тыс. руб. за тонну, что стало минимумом с начала года. Металлургические предприятия снижают закупочные цены после кратковременного роста стоимости лома с апреля, когда часть производителей пополняла запасы. Цены на лом могут продолжить снижение до конца месяца и останутся на минимальных уровнях в течение лета, что будет способствовать снижению ломосбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 12 мая большинство металлургических предприятий анонсировали снижение закупочных цен на лом черных металлов на 1 тыс. руб. Таким образом прогнозная стоимость этого металлургического сырья снизилась до 23 тыс. руб. за тонну в Центральном федеральном округе (на условиях CPT, включая тариф на перевозки). Это минимальное значение с начала 2025 года, приводит данные руководитель направления по рынкам лома аналитического агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) Александр Шихранов.

Текущая стоимость лома — еще не ценовое дно, уверен эксперт. По его словам, при текущих ценах и падающем спросе со стороны сталелитейных предприятий в 2025 году ломосбор в стране едва ли превысит 18,5 млн тонн в случае реализации позитивного сценария на рынке стали, то есть снижения производства не более чем до 65–69 млн тонн жидкой стали по итогам года. В таком случае ломосбор сократится на 9% относительно 2024 года.

Лом черных металлов используется в электросталеплавильном производстве, на которое приходится около трети производства стали в стране. По данным корпорации «Чермет», в апреле выплавка стали в России сократилась на 7,2% год к году, до 5,7 млн тонн. За январь—апрель производство снизилось на 4,5%, до 23,1 млн тонн. В БКС отмечают, что с поправкой на календарный фактор апрельский выпуск стали в РФ стал минимальным с начала года.

Александр Шихранов прогнозирует, что по итогам мая цены на лом черных металлов в РФ могут снизиться еще на 1,5–2 тыс. руб. за тонну, и котировки останутся на этом уровне в июне—августе. Опрошенные металлургические компании не ответили на вопросы “Ъ”.

Еще в начале месяца стоимость этого вида металлургического сырья, по данным опрошенных “Ъ” экспертов, не показывала значительной негативной динамики. Согласно рейтинговому агентству «Русмет», в апреле и начале мая в Центральном федеральном округе лом черных металлов без учета перевозки стоил 19,65–19,9 тыс. руб. за тонну. И в первую неделю мая фиксировался рост отгрузок.

В Центральном и Уральском федеральных округах цены на лом выросли на 1–2% с начала апреля, экспортные котировки продемонстрировали положительную динамику в начале мая, говорит начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Так, по его словам, в первую неделю мая турецкие металлурги активно контрактовали новые партии с целью пополнения запасов перед длинными выходными в связи с празднованием Курбан-байрама в регионе. В этих условиях цены на лом выросли на условиях CFR Турция на $10, до $340 за тонну, на прошлой неделе.

Начальник аналитического отдела отраслевого издания «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский говорит, что в апреле—мае заводы израсходовали зимние запасы и начали снова приобретать металлолом. Но, по его словам, это не сможет поддерживать рынок долгосрочно, и позитивная ценовая динамика сохранится максимум в течение нескольких недель, пока предприятия пополняют склады. Господин Красноженов также отмечает, что с учетом общей ситуации в секторе черной металлургии пока нельзя говорить о начале фундаментального роста цен на сталь и металлургическое сырье. «Значительная часть мировых производителей стали без интеграции в сырьевом сегменте демонстрирует отрицательную рентабельность при текущем уровне цен»,— говорит он.

Директор ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный отмечает, что у каждого металлургического завода всегда есть как минимум месячный запас сырья и его закупка идет от заказа на выпускаемую продукцию и формирования производственных планов. А роста потребления металлопродукции эксперты и участники отрасли не наблюдают. Как отмечают в БКС, апрельская статистика по производству стали указывает на все еще неблагоприятную конъюнктуру на рынке из-за низкого внутреннего спроса. Последний может измениться, только если снизится ключевая ставка, за которой последует оживление в строительном секторе, или если произойдет смягчение международных санкций, что оживит экспортные возможности российских металлургов, считает господин Ковшевный.

Полина Трифонова