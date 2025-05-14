ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году

ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2025 году, говорится в майском докладе организации. Согласно прогнозу, спрос составит порядка 105 млн баррелей в сутки, что больше показателя 2024 года на 1,3 млн баррелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В прошлом месяце ОПЕК прогнозировала суточный спрос в 2025 году в размере 105,05 млн баррелей, новый прогноз снижает ожидаемый показатель на 50 тыс. баррелей. При этом прогноз роста спроса не меняется, поскольку в текущем месяце ОПЕК скорректировала оценку в прошлом году на 50 тыс. баррелей в сутки (103,7 млн баррелей против изначальных 103,75 млн баррелей в сутки).

По оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть в текущем году будет сохраняться на фоне высокой интенсивности авиаперевозок, также тенденция будет определяться «здоровой мобильностью автотранспорта, включая грузовые перевозки» и «активной промышленной, строительной и сельскохозяйственной деятельностью в странах, не входящих в ОЭСР».

Согласно представленным ОПЕК таблицам, прогноз на 2026 год также сохранен: ожидается рост суточного спроса на 1,28 млн баррелей — до 106,28 млн баррелей в сутки.