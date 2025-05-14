Министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова оставили в СИЗО до июня

Министру природных ресурсов Удмуртии Денису Удалову, обвиняемому в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, ст. 286 УК РФ), продлили срок ареста до 5 июня, рассказали «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики. Такое решение Верховный суд Удмуртии принял 20 марта. Оно было обжаловано в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции и оставлено в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Ходатайство следователя было мотивировано в том числе необходимостью составить обвинительное заключение и предоставить прокурору время для изучения уголовного дела и принятия по нему решения. Верховный суд Удмуртии согласился с доводами следователя и продлил господину Удалову срок нахождения под стражей на один месяц и 25 суток, а всего — до 13 месяцев 25 суток.

Напомним, следствие считает, что в 2019-2020 годах Денис Удалов принял и согласовал исполнительную документацию ООО «Дельта строй» с завышенными сведениями об объеме выполненных работ по расчистке реки Увы на отдельных участках в Вавожском районе. Их проводили по госконтракту. Ущерб федеральному бюджету превысил 23 млн руб. Дениса Удалова задержали в апреле 2024 года.

Кроме того, по делу проходит бывший начальник управления водного хозяйства минприроды Удмуртии Руслан Эмир-Усейнов. Он обвиняется по тем же статьям.

В ноябре 2024 года вынесли приговор руководителю «Дельта строй» Александру Чабыкину. Его признали виновным в мошенничестве и дали четыре года лишения свободы условно.

Также, по версии следствия, в 2023 году Денис Удалов незаконно трудоустроил своего знакомого в одно из подведомственных минприроды учреждений. Сотрудник фактически не выполнял предписанные ему функции по защите и охране лесов, что нанесло региональному бюджету ущерб в размере 330 тыс. руб.