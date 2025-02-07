В Удмуртии осудили руководителя «Дельта-строй» по делу расчистки реки Увы

Руководителю компании «Дельта-строй» Александру Чабыкину вынесли приговор по делу о мошенничестве при расчистке реки Увы на 23 млн руб. Уголовное дело рассматривал Первомайский райсуд Ижевска. Приговор вынесли 13 ноября 2024 года, его обнаружило издание Udm-info на сайте судебных решений РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архивное фото Александра Чабыкина на одном из судебных заседаний

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии Архивное фото Александра Чабыкина на одном из судебных заседаний

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Подсудимого признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Также его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с заключением госконтрактов.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, он согласился возместить имущественный ущерб.

Его отпустили из-под стражи в зале суда. До вступления приговора в силу ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, компания «Дельта-строй» с июля 2019 по декабрь 2021 года занималась расчисткой русла реки Увы на отдельных участках в Вавожском районе по нацпроекту «Экология». Следствие считало, что Александр Чабыкин завысил объем выполненных работ по возмещению отходов донных отложений на полигоне ТБО ООО «Чистый город». Впоследствии он присвоил 23 млн руб.

По обвинению в принятии и согласовании исполнительной документации «Дельта-строй» был арестован министр природных ресурсов региона Денис Удалов. Ему вменяют злоупотребление и превышение должностных полномочий. Кроме того, был задержан бывший начальник управления водного хозяйства минприроды Удмуртии Руслан Эмир-Усейнов.