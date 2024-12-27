Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-начальнику управления минприроды УР продлили арест по делу «Дельта-Строй»

Индустриальный райсуд Ижевска продлил еще на два месяца срок ареста бывшему начальнику управления водного хозяйства минприроды Удмуртии Руслану Эмир-Усейнову. Он обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, ст. 286 УК РФ).

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Обвиняемый и его защитник просили изменить меру пресечения на ту, которая не связана с изоляций от общества. Срок Заключения под стражей продлили до 5 марта 2025 года.

Напомним, следствие считает, что обвиняемый согласовал исполнительную документацию работ компании «Дельта-Строй», с которой был заключен госконтракт по расчистке русла реки Увы с июля 2019-го по декабрь 2021 года. Документация содержала завышенные объемы выполненных работ. Это причинило ущерб федеральному бюджету на сумму более 23 млн руб.

Руслан Эмир-Усейнов являлся должностным лицом минприроды с июля 2019-го по декабрь 2020 года. По тому же делу проходит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов, он находится под арестом.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...