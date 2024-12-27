Экс-начальнику управления минприроды УР продлили арест по делу «Дельта-Строй»

Индустриальный райсуд Ижевска продлил еще на два месяца срок ареста бывшему начальнику управления водного хозяйства минприроды Удмуртии Руслану Эмир-Усейнову. Он обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Обвиняемый и его защитник просили изменить меру пресечения на ту, которая не связана с изоляций от общества. Срок Заключения под стражей продлили до 5 марта 2025 года.

Напомним, следствие считает, что обвиняемый согласовал исполнительную документацию работ компании «Дельта-Строй», с которой был заключен госконтракт по расчистке русла реки Увы с июля 2019-го по декабрь 2021 года. Документация содержала завышенные объемы выполненных работ. Это причинило ущерб федеральному бюджету на сумму более 23 млн руб.

Руслан Эмир-Усейнов являлся должностным лицом минприроды с июля 2019-го по декабрь 2020 года. По тому же делу проходит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов, он находится под арестом.