Нижегородский предприниматель Дзепа подал иск к «Ленинской смене»

Предприниматель из Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа подал иск к ООО «Издательский дом "Ленинская смена"». Дело появилось в картотеке Арбитражного суда 12 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Дмитрий Дзепа во время судебного заседания по избранию меры пресечения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Предприниматель Дмитрий Дзепа во время судебного заседания по избранию меры пресечения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ответчиком также указан автор газеты Ефим Бриккенгольц. Дату рассмотрения иска пока не назначили.

Адвокат Дмитрия Дзепы Ольга Краснова пояснила «Ъ-Приволжье», что предприниматель просит опровергнуть касающиеся его доводы, изложенные в статье «Без срока давности», опубликованной в декабре 2024 года. Также он требует около 1 млн руб. компенсации.

С ноября прошлого года предприниматель находится под арестом по обвинению в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем, 7 мая суд снова продлил ему срок заключения под стражей. Как полагает следствие, не позднее 1997 года Дмитрий Дзепа и неустановленные лица, обладающие информацией о высоколиквидном муниципальном имуществе, решили похитить из городской казны ряд земельных участков и объектов недвижимости общей стоимостью более 200 млн руб.

Помимо этого, прокуратура подала гражданский иск об обращении в доход государства более 30 объектов недвижимости, полученной по инвестконтрактам, и 805 млн руб. — как стоимости зданий и участков, так и доходов от них.

Предприниматель ни с обвинением, ни с гражданским иском не согласен, настаивая, что заключал инвестконтракты с городом еще до работы в мэрии, а большинство из них — после увольнения с муниципальной службы. В трехлетний период работы чиновником декларации о доходах и имуществе Дмитрия Дзепы проверяла прокуратура, и к ним вопросов не было.

Как писал «Ъ-Приволжье», к указанному изданию в прошлом году иск также подало НАО «Гидромаш имени В.И. Лузянина» (производитель шасси и гидроагрегатов для авиации), обвинив газету в клевете. Дело еще находится на рассмотрении.

Галина Шамберина