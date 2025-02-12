Одиннадцать ответчиков прокурора

Началось рассмотрение гражданского иска областного прокурора к арестованному предпринимателю Дмитрию Дзепе, его бывшей жене, сыну и восьми юрлицам. Прокуратура хочет обратить в доход государства более 30 объектов недвижимости, полученной по инвестконтрактам, и 805 млн руб. — как стоимости зданий и участков, так и доходов от них. Представитель коммерсанта возражал, подчеркнув, что недвижимость Дмитрий Дзепа приобретал, уже не являясь муниципальным служащим. Ответчики хотят привлечь в дело бывшего депутата гордумы Ирину Семашко. Представитель ООО «Студия», помещения которого также просят изъять, возражал прокуратуре, указывая, что компания давно не имеет к Дмитрию Дзепе никакого отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Дмитрий Дзепа во время судебного заседания по избранию меры пресечения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Предприниматель Дмитрий Дзепа во время судебного заседания по избранию меры пресечения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском районом суде Нижнего Новгорода началось слушание дела по иску областного прокурора Андрея Травкина, который на основании 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» потребовал обратить в доход государства имущество местного предпринимателя Дмитрия Дзепы. Также ответчиками заявлены его бывшая жена Елена, сын Александр и восемь компаний: ООО «Аквизит», «Динго», «Дом», «Нью-Флауэрс», «Регион-Строй», «Совхоз Цветы», «Студия» и «Финансовая компания ”Спартак”».

Прокурор попросил изъять в пользу Росимущества недвижимость предпринимателя и аффилированных с ним лиц: более 30 зданий, помещений и земельных участков в Нижнем Новгороде, а также пять иномарок. Также истец намерен солидарно взыскать с ответчиков в общей сложности 805 млн руб.: как стоимость объектов при их приобретении по инвестконтрактам, так и полученный от них доход. Иск областного прокурора базируется на том, что с октября 2002 по июль 2005 годов Дмитрий Дзепа был муниципальным служащим (он работал управделами у мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова — „Ъ“). Поэтому, используя свое служебное положение, опыт и связи, он планировал отчуждение муниципального имущества и нажил активы коррупционным путем.

Для этого он заключал с администрацией города инвестконтракты, приобретая для ремонта или реконструкции доли в объектах городской недвижимости, которые были в хорошем состоянии и не требовали никаких работ.

В прошлом году Дмитрия Дзепу арестовали, обвинив в мошенничестве при исполнении 27 старых инвестконтрактов. Поэтому в споре с прокурором он выступал по видеоконференцсвязи из СИЗО.

Представитель коммерсанта Ольга Краснова в своей речи не раз назвала иск прокурора голословным и абсурдным. По ее логике, антикоррупционный закон о контроле расходов над доходами к Дмитрию Дзепе вообще неприменим, он относится только к чиновникам, а не к предпринимателям. Коммерсант начал заниматься бизнесом с конца 90-х годов, он заключал инвестконтракты с городом еще до работы в мэрии, а большинство из них — после увольнения с муниципальной службы. В трехлетний период работы чиновником декларации о доходах и имуществе Дмитрия Дзепы проверялись прокуратурой, и к ним вопросов не было.

Что же касается обозначенной недвижимости, то она приобреталась в ходе законной предпринимательской деятельности: продажу объектов организовывала комиссия администрации, заказывая их оценку. Часть объектов давно Дмитрию Дзепе не принадлежит.

Адвокат также попросила суд истребовать из Росреестра реестровые дела на все обозначенные в иске здания и помещения. По ее словам, при продаже объектов под ремонт и реконструкцию прикладывались оценочные заключения и фотографии первоначального состояния зданий. «Прокуратура, приложив к иску 6 кг бумаг, эти документы почему-то не представила и утверждает, что здания были в идеальном состоянии, никаких работ не проводилось. Хотя в некоторых только стены были», — сообщила Ольга Краснова.

Стороны долго спорили, есть ли в управлении Росреестра или городской администрации эти отчеты и фотографии давностью 20 лет и более, не изъяты ли архивы по инвестконтрактам следователем по делу обвиняемого Дзепы. Арестант предложил запросить их из уголовного дела.

Ответчики также ходатайствовали привлечь третьим лицом бывшего депутата гордумы Ирину Семашко. Она заключала с городом один из оспариваемых инвестконтрактов по помещению на Ошарской улице, затем у нее это право выкупил Дмитрий Дзепа. «Если это признают коррупцией и изымут объект, то мы не исключаем подачи регрессного иска к Семашко», — пояснила адвокат Краснова.

Представитель ООО «Студия» Ольга Ильина также просила истребовать ряд доказательств. Эта компания готовит возражения, так как давно не имеет отношения к Дмитрию Дзепе и у нее другие участники. Однако помещение «Студии» на Большой Покровской улице прокурор Андрей Травкин потребовал изъять среди прочих, как добытое коррупционным путем. Ответчики попросили истца предоставить расчет на денежные требования — им непонятно, как в прокуратуре определили размеры дохода от объектов недвижимости.

Судья Жанна Сенькина привлекла третьим лицом только управление Росреестра.

Кроме привлечения в процесс госпожи Семашко ответчики заявили ряд ходатайств — о переносе дела «об экономических отношениях» в арбитражный суд, о приостановлении спора до вынесения приговора Дмитрию Дзепе, вина которого пока не установлена, о привлечении регионального УФНС, регистрировавшего переход прав на имущество.

Представители областной прокуратуры возражали против этих ходатайств, суд рассмотрит их на следующем заседании 28 февраля.

Роман Кряжев