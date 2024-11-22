Нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепу арестовали до 13 января

В Нижнем Новгороде суд до 13 января арестовал местного предпринимателя Дмитрия Дзепу. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом корреспондент «Ъ-Приволжье» передает из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Дзепа в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дмитрий Дзепа в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным следствия, не позднее 1997 года Дмитрий Дзепа и неустановленные лица, обладающие информацией о высоколиквидном имуществе, находящемся в муниципальной собственности Нижнего Новгорода, приняли решение похитить из городской казны ряд земельных участков и объектов недвижимости.

В дальнейшем обвиняемый и его соучастники от имени различных компаний заключили с администрацией города 27 инвестиционных контрактов на реконструкцию и ремонт этих зданий. Следствие полагает, что выполнять условия контракта они не планировали. В администрацию города были предоставлены подложные документы о том, что работы проведены. После этого обвиняемый с соучастниками незаконно оформили право собственности на недвижимость, общей стоимостью более 200 млн руб.

По мнению следствия, чиновники, помогавшие им в оформлении документов, были введены в заблуждение.

Дмитрий Дзепа вину не признал. По его словам, все инвестконтракты с администрацией он выполнял надлежаще, а работу принимала комиссия от мэрии.

По словам адвоката обвиняемого Ольги Красновой, все сделки с администрацией предприниматель провел до 2014 года. Срок давности по ним истек и уголовное дело возбуждено незаконно. Защита попросила не заключать предпринимателя под стражу или поместить его под домашний арест.

Дмитрия Дзепу задержали при попытке улететь в Турцию за несовершеннолетней дочерью, которая выступала там на турнире по теннису, но заболела.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Дмитрий Дзепа до задержания и ареста судился с нижегородскими властями из-за объектов недвижимости в центре Нижнего Новгорода.

Иван Сергеев, Андрей Репин