Траты туристов в Казани на 1,19 млрд рублей и первый в Татарстане трехсекционный трамвай

В майские праздники туристы потратили в Казани 1,19 млрд руб. За праздничные дни в столицу Татарстана приехало почти 200 тыс. туристов. Председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил «Ъ Волга-Урал» о том, что прошедшие майские праздники показали высокий интерес к республике как к туристическому направлению.

В Казань передали первый трехсекционный трамвайный вагон из Петербурга. Ранее «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс» сообщали о том, что цена нового трехсекционного трамвая составляет 165 млн руб., но транспорт, ранее находившийся в эксплуатации, достанется столице Татарстана бесплатно.

На предстоящий ХVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидают участие представителей 103 государств. В сравнении с прошлым годом, когда число стран-участниц не достигло даже 90, виден рост интереса к форуму. Количество зарегистрированных участников уже превысило 10 тыс. человек, при этом регистрация продолжается.

Казанский цирк представил эскизы костюмов будущего шоу «Мирас». Изображения появились в распоряжении «Ъ Волга-Урал». Премьера представления состоится 12 июня. Художником по костюмам выступила Надежда Рус, которая подготовила 10 тыс. костюмов для более чем 50 проектов.

Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с ПСО «Казань» почти 415,9 млн руб. в пользу «Строительной компании Татдорстрой». По материалам дела, в августе 2017 года «Татдорстрой» предоставил ПСО «Казань» займ в размере 475 млн руб., однако ответчик вернул только 62 млн руб. ПСО «Казань» обязали выплатить почти 413 млн руб. долга и 2,9 млн руб.

УФАС по Республике Татарстан включило казанское ООО «Ризстрой» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) после срыва контракта на ремонт объектов филиала «Транснефть-Прикамье» в Удмуртии. Компания выполнила работы лишь частично, охватив только 68 из 254 заявленных позиций .Подрядчик нарушил сроки выполнения работ и не приступил к выполнению большинства обязательств — 186 позиций остались невыполненными.

На улице Большая Красная в Казани проведут реставрацию трехэтажного здания, где проживал писатель Лев Толстой. Дом был построен в 1830 году. В 1845–1846 годах в нем проживал юный Лев Толстой. Сейчас здесь расположен Институт развития образования Татарстана.

Экс-министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов назначен заместителем председателя Кабмина республики. 7 мая сообщалось, что Он по собственному желанию уходит с поста министра экономики Чувашии.

С 14 по 16 мая, в дни проведения Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum», запланировано движение 14 дополнительных пригородных составов по маршруту Казань — Аэропорт — Казань. Дополнительные поезда будут курсировать к МВЦ «Казань Экспо», минуя промежуточные остановки.

В казанских парках и скверах большинство лекций и мастер-классов переведут на русский жестовый язык. На бульваре на улице Серова появится комплексная программа. Для координации инклюзивных проектов к работе будет привлечен специалист с опытом реализации подобных инициатив в Казанском кремле.

Дарья Сайфиева