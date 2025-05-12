Суд взыскал с компании Зиганшина 415,9 млн руб. по иску от «Татдорстроя»

Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с ПСО «Казань» почти 415,9 млн руб. в пользу «Строительной компании Татдорстрой». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

По материалам дела, в августе 2017 года «Татдорстрой» предоставил ПСО «Казань» займ в размере 475 млн руб., однако ответчик вернул только 62 млн руб.

По данным портала Rusprofile, «Строительная компания Татдорстрой» находится в процессе банкротства. В июле 2023 года конкурсный управляющий потребовал вернуть долг. Претензию не удовлетворили, поэтому истец обратился в суд.

ПСО «Казань» обязали выплатить почти 413 млн руб. долга и 2,9 млн руб. процентов. Учредителем и руководителем компании выступает Равиль Зиганшин. С 2009 по 2019 год он занимал должность депутата Госсовета Татарстана четвертого и пятого созыва. Организация участвовала в строительстве объектов Универсиады-2013, стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Диана Соловьёва