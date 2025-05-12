Татарстанское УФАС включило подрядчика в РНП за срыв контракта на 15 млн рублей

УФАС по Республике Татарстан включило казанское ООО «Ризстрой» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) после срыва контракта на ремонт объектов филиала «Транснефть-Прикамье» в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Компания выполнила работы лишь частично, охватив только 68 из 254 заявленных позиций.

Изначально контракт на сумму 15 млн предусматривал техническое перевооружение инженерно-бытового корпуса и метрологической лаборатории. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ и не приступил к выполнению большинства обязательств — 186 позиций остались невыполненными.

«Транснефть-Прикамье», столкнувшись с недобросовестным исполнением контракта, расторгло договор в одностороннем порядке и обратилось в Татарстанское УФАС.

Антимонопольный орган, рассмотрев материалы дела, принял решение о включении ООО «Ризстрой» в РНП в связи с невыполнением обязательств по государственному контракту.

Артём Дергунов