На улице Большая Красная в Казани проведут реставрацию трехэтажного здания, где проживал писатель Лев Толстой. Об этом сообщает комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре Казани отреставрируют старинное здание, где жил Лев Толстой

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия В центре Казани отреставрируют старинное здание, где жил Лев Толстой

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

Реставраторы восстановят постройку по архивным фотографиям, укрепят фундамент и отремонтируют крышу, заполнят трещины в кирпичной кладке. Также планируется воссоздать исторические деревянные окна.

Дом был построен в 1830 году. В 1845–1846 годах в нем проживал юный Лев Толстой. Сейчас здесь расположен Институт развития образования Татарстана.

Дарья Сайфиева