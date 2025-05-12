В центре Казани отреставрируют старинное здание, где жил Лев Толстой
На улице Большая Красная в Казани проведут реставрацию трехэтажного здания, где проживал писатель Лев Толстой. Об этом сообщает комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.
В центре Казани отреставрируют старинное здание, где жил Лев Толстой
Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия
Реставраторы восстановят постройку по архивным фотографиям, укрепят фундамент и отремонтируют крышу, заполнят трещины в кирпичной кладке. Также планируется воссоздать исторические деревянные окна.
Дом был построен в 1830 году. В 1845–1846 годах в нем проживал юный Лев Толстой. Сейчас здесь расположен Институт развития образования Татарстана.