Экс-министр экономики Чувашии Краснов стал зампредом Кабмина региона

Экс-министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов назначен заместителем председателя Кабмина республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам господина Краснова, он будет отвечать за результаты, касающиеся национальных проектов, а также федеральных и республиканских программ.

«Особую важность имеет задача настройки и реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2030 года», — сказал Дмитрий Краснов.

7 мая сообщалось, что Дмитрий Краснов по собственному желанию уходит с поста министра экономики Чувашии.

Артём Дергунов