В Казани мероприятия в парках будут переводить на русский жестовый язык
В казанских парках и скверах большинство лекций и мастер-классов переведут на русский жестовый язык. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В Казани мероприятия в парках будут переводить на русский жестовый язык
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
На бульваре на улице Серова появится комплексная программа, включающая:
- адаптированные спортивные тренировки совместно с центром «Дан»;
- литературные вечера от библиотеки для слепых;
- выступления инклюзивных театральных и музыкальных коллективов;
- обучающие занятия по жестовому языку;
- экспертные встречи по вопросам безбарьерной среды.
Для координации инклюзивных проектов к работе будет привлечен специалист с опытом реализации подобных инициатив в Казанском кремле.