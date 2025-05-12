В казанских парках и скверах большинство лекций и мастер-классов переведут на русский жестовый язык. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани мероприятия в парках будут переводить на русский жестовый язык

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани мероприятия в парках будут переводить на русский жестовый язык

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На бульваре на улице Серова появится комплексная программа, включающая:

адаптированные спортивные тренировки совместно с центром «Дан»;

литературные вечера от библиотеки для слепых;

выступления инклюзивных театральных и музыкальных коллективов;

обучающие занятия по жестовому языку;

экспертные встречи по вопросам безбарьерной среды.

Для координации инклюзивных проектов к работе будет привлечен специалист с опытом реализации подобных инициатив в Казанском кремле.

Артём Дергунов