Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани мероприятия в парках будут переводить на русский жестовый язык

В казанских парках и скверах большинство лекций и мастер-классов переведут на русский жестовый язык. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В Казани мероприятия в парках будут переводить на русский жестовый язык

В Казани мероприятия в парках будут переводить на русский жестовый язык

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани мероприятия в парках будут переводить на русский жестовый язык

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На бульваре на улице Серова появится комплексная программа, включающая:

  • адаптированные спортивные тренировки совместно с центром «Дан»;
  • литературные вечера от библиотеки для слепых;
  • выступления инклюзивных театральных и музыкальных коллективов;
  • обучающие занятия по жестовому языку;
  • экспертные встречи по вопросам безбарьерной среды.

Для координации инклюзивных проектов к работе будет привлечен специалист с опытом реализации подобных инициатив в Казанском кремле.

Артём Дергунов

Новости компаний Все