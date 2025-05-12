На предстоящий ХVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидают участие представителей 103 государств. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талию Миннуллину, выступавшую на брифинге в Доме Правительства Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На KazanForum-2025 ожидают участников из 103 стран

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На KazanForum-2025 ожидают участников из 103 стран

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам госпожи Миннуллиной, в сравнении с прошлым годом, когда число стран-участниц не достигло даже 90, виден рост интереса к форуму.

Количество зарегистрированных участников уже превысило 10 тыс. человек, при этом регистрация продолжается.

Главной темой деловой программы этого года станет цифровизация и ее влияние на развитие международного сотрудничества. Как пояснила Талия Миннуллина, программа форума включает 141 конференцию, охватывающую 20 ключевых направлений работы.

Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» состоится в Казани с 13 по 18 мая.

Артём Дергунов