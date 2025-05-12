Появились эскизы костюмов шоу «Мирас» Казанского цирка

В распоряжении «Ъ Волга-Урал» появились эскизы костюмов к новому цирковому шоу «Мирас». Премьера представления состоится 12 июня в Казанском цирке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эскизы костюмов нового циркового шоу «Мирас» в Казани Фото: Казанский государственный цирк Эскизы костюмов нового циркового шоу «Мирас» в Казани Фото: Казанский государственный цирк Эскизы костюмов нового циркового шоу «Мирас» в Казани Фото: Казанский государственный цирк Следующая фотография 1 / 3 Эскизы костюмов нового циркового шоу «Мирас» в Казани Фото: Казанский государственный цирк Эскизы костюмов нового циркового шоу «Мирас» в Казани Фото: Казанский государственный цирк Эскизы костюмов нового циркового шоу «Мирас» в Казани Фото: Казанский государственный цирк

Художником по костюмам выступила Надежда Рус, которая подготовила 10 тыс. костюмов для более чем 50 проектов. Она также является обладательницей специального приза за костюмы от вице-президента Международного циркового фестиваля в Монте-Карло Урса Пилса и спецприза Всемирного циркового Фестиваля «ИДОЛ 2018».

Ранее стало известно, что цирковое шоу «Мирас» может обойтись в сумму 100 млн руб. В основу представления лягут татарские народные сказки.

За постановку будут отвечать главный режиссер Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Евгений Шевцов, главный балетмейстер московского цирка Ольга Полтарак, а также режиссер-постановщик Казанского цирка Андрей Шарнин.

Диана Соловьёва