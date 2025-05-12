В Казань передали первый трехсекционный трамвайный вагон из Петербурга

Казанское трамвайное депо получило первый трехсекционный трамвайный вагон, который был бесплатно передан предприятием в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Сотрудники трамвайного депо Казани осмотрели салон, проверили отопительную систему, а также приобрели и установили блоки дверного управления, зарядного устройства, питания кондиционеров, отопительные батареи, навигационное оборудование, табло с маршрутом и бегущей строкой и бескондукторную систему оплаты проезда.

Ранее «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс» сообщали о том, что цена нового трехсекционного трамвая составляет 165 млн руб., но транспорт, ранее находившийся в эксплуатации, достанется столице Татарстана бесплатно.

Дарья Сайфиева