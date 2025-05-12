С 14 по 16 мая, в дни проведения Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum», запланировано движение 14 дополнительных пригородных составов по маршруту Казань — Аэропорт — Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского региона Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В дни KazanForum запустят 14 дополнительных электричек из Казани в аэропорт

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ В дни KazanForum запустят 14 дополнительных электричек из Казани в аэропорт

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Дополнительные поезда будут курсировать к МВЦ «Казань Экспо», минуя промежуточные остановки.

Ранее сообщалось, что на предстоящем XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидают участие делегаций из 103 стран.

Артём Дергунов