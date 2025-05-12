В майские праздники туристы потратили в Казани 1,19 млрд рублей

Во время майских праздников туристы потратили в Казани 1,19 млрд руб. Об этом на деловом понедельнике сказала глава комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

За праздничные дни в столицу Татарстана приехало почти 200 тыс. туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В майские праздники Казань посетило почти 200 тыс. туристов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В майские праздники Казань посетило почти 200 тыс. туристов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Казань в этом году стала одним из самых популярных направлений для путешествий среди городов России на майские праздники. Цена гостиничного номера в городе за сутки в праздничные дни в среднем достигла 8500 руб., что на 13% выше показателей начала мая 2024 года.

В этом году 1–2 мая средняя загрузка гостиниц и отелей составила 95–100%.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в период майских праздников в Казани побывали 90 тыс. туристов.

Дарья Сайфиева