В банках Башкирии обнаружили 14 фальшивых купюр

В первом квартале в банках Башкирии было обнаружено 14 фальшивых купюр. Среди них 13 пятитысячных банкнот образца 1997 года и одна тысячерублевая, сообщила пресс-служба Нацбанка республики. За аналогичный период 2024 года зафиксировано такое же количество подделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 и 2023 годах в республике из обращения было выведено по 65 поддельных купюр. В 2022 году их было 174, что в 2,7 раза больше, а в 2021 году — 622, отметили в Нацбанке.

Схожая тенденция отмечается по всей стране. В 2021 году на 1 млн банкнот приходилось шесть фальшивых, в 2022 году — четыре, в 2023 году — две, а в 2024 году — только одна.

Олег Вахитов