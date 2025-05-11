В Якутии скончался один человек после взрыва на обогатительной фабрике

Минздрав Якутии сообщил о смерти одного из пострадавших во время взрыва на обогатительной фабрике компании «Якутуголь». Врачи пытались его реанимировать, но мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, его травмы были несовместимы с жизнью, сообщила пресс-служба министерства.

«У остальных госпитализированных состояние остается прежним»,— добавили в Минздраве.

Взрыв на фабрике произошел 7 мая. Пострадали четверо работников компании, сообщало МЧС Якутии. По предварительным данным, произошло возгорание метана. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.