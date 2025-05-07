Четверо работников «Якутугля» пострадали при пожаре на складе

Утром в среду, 7 мая, на производственном складе АО «Якутуголь» в Нерюнгри произошел хлопок с последующим возгоранием, начался пожар. Пострадали четверо работников компании. На месте работают экстренные службы.

«В результате пожара на складе пострадали 4 человека, которые на момент происшествия находились на складе. Личности и характер полученных травм уточняется. На данный момент происходит горение каменного угля на складе, площадь пожара уточняется»,— сообщило МЧС Якутии. К месту вызова оперативно выехали два отделения ВГСЧ МЧС в количестве 18 человек и двух единиц техники.

В районной ЦРБ «Ъ» сообщили, что пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Николай Борисов, Якутск