Прокуратура начала проверку ЧП на обогатительной фабрике в Якутии

Прокуратура Нерюнгри организовала проверку по факту пожара на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики, сообщила прокуратура Якутии в среду, 7 мая. Надзорное ведомство уточняет, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности, охране труда и другим вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Республики Саха (Якутия), МЧС Республики Саха (Якутия Фото: МЧС Республики Саха (Якутия), МЧС Республики Саха (Якутия

Инцидент произошел около восьми утра по местному времени на фабрике «Нерюнгринская», принадлежащей АО ХК «Якутуголь» произошел взрыв, после которого разгорелся пожар. По предварительным данным, произошло возгорание метана на складе готовой продукции. Четверо сотрудников компании находятся в реанимации районной ЦРБ в тяжелом состоянии.

Минпромгеологии Якутии сообщило об эвакуации всего персонала фабрики. На месте идут работы по ликвидации последствий, работают пожарные расчеты. Работодатель окажет всю необходимую медицинскую помощь и поддержку пострадавшим, в том числе и их семьям.

Николай Борисов, Якутск