Правда о вставании

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников прокомментировал ситуацию, сложившуюся после его репортажа о параде 9 Мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко идет из дворика 1 корпуса Кремля на Красную площадь

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко идет из дворика 1 корпуса Кремля на Красную площадь

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я вчера в репортаже "Победа была за ними" про парад написал, что Александр Лукашенко не встал, когда мимо шел военный расчет Белоруссии. А тут об этом стали говорить в Белоруссии, я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел. Да, в этой суматохе, когда бежали из дворика 1-го корпуса Кремля к краю центральной трибуны (мы долго описывали широкую дугу — лидеры-то пошли на Красную площадь напрямую), откуда и рассматривали события в первом ряду, немудрено было и запыхаться. Нет, не увидел. Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии. Дело серьезное. Сам бы расстроился»,— сказал Андрей Колесников.