Из аэропорта Пулково возобновляются прямые рейсы на тунисский курорт Монастир

С 19 апреля из Петербурга возобновляются прямые авиарейсы в Монастир (Тунис) — популярный курорт на берегу Средиземного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», в этом сезоне впервые рейсы из Пулково будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и субботам. Время в пути составит 4 часа.

Перелеты авиакомпании Nouvelair Tunisie организованы в партнерстве с туроператором Express Tours. Летом 2024 года перевозчик выполнял рейсы по маршруту один раз в 10 дней.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что авиабилеты из Петербурга в страны дальнего зарубежья подорожали за год на 16%.

Андрей Цедрик