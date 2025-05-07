Главные новости за 7 мая. Новороссийск

Парад в Новороссийске 9 мая запланирован в штатном режиме.

В Новороссийске крейсер «Михаил Кутузов» даст орудийный залп в честь 9 Мая.

Подлодка «Новороссийск» прошла учения в Средиземном море.

Росприроднадзор подал в суд после пожара на мусорном полигоне в Новороссийске.

Владелец «Волгонефти-239» заявил о рисках выброса мазута из-за сторонних работ.

В Геленджике на обустройство мусорных площадок направят почти 20 млн руб.

Для транспортного узла в Новороссийске проложат 52,2 км железнодорожных путей.

Мэрия Анапы судится с владельцами нелегального продуктового рынка.

Большая Кубанская тропа пройдет через Новороссийск.

Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях в выходные.