Главные новости за 7 мая. Новороссийск
Парад в Новороссийске 9 мая запланирован в штатном режиме.
В Новороссийске крейсер «Михаил Кутузов» даст орудийный залп в честь 9 Мая.
Подлодка «Новороссийск» прошла учения в Средиземном море.
Росприроднадзор подал в суд после пожара на мусорном полигоне в Новороссийске.
Владелец «Волгонефти-239» заявил о рисках выброса мазута из-за сторонних работ.
В Геленджике на обустройство мусорных площадок направят почти 20 млн руб.
Для транспортного узла в Новороссийске проложат 52,2 км железнодорожных путей.
Мэрия Анапы судится с владельцами нелегального продуктового рынка.
Большая Кубанская тропа пройдет через Новороссийск.
Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях в выходные.