Владелец «Волгонефти-239» заявил о рисках выброса мазута из-за сторонних работ

Представители компании «Волгатранснефть» выразили опасения о рисках разлива мазута из-за сторонних работ по удалению носовой части танкера. Об этом они сообщили ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Подводными работами по договору подряда занимается компания «Альтернативные решения». Специалисты организации провели комплексное водолазное обследование носовой части.

Компания ООО «НАТС» направила владельцам судна проект производства работ на сооружение геодезического реперного пункта. По документации в рамках работ необходима забивка свай способом вибропогружения.

Данный способ вызвал опасения у представителей «Волготранснефти»: в компании уверены, что с учетом реального состояния судна, данный метод приведет к дальнейшему раскрытию имеющихся трещин на затонувшей части танкера и последующему неконтролируемому выбросу мазута.

Владелец судна отметил, что в нарушение законных прав собственника затонувшего танкера «Волгонефть-239», компания «НАТС» уже прикрепила к судну буи для позиционирования и установила морскую самоподъемную платформу у носовой части для дальнейшего монтажа свай. В «Волгатранснефть» заявляют, что в документации, предоставленной ООО «НАТС», отсутствуют большинство необходимых расчетов, о чем судовладелец уже проинформировала Минтранс РФ.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что компания «Кама шиппинг» отрицает владение затонувшим танкером «Волгонефть-212». Администрация Анапы 7 марта 2025 года подала иск к компаниям ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама шиппинг» с требованием возместить 211 млн руб., потраченных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

Саркис Айвазян