Для транспортного узла в Новороссийске проложат 52,2 км железнодорожных путей

Для новороссийского транспортного узла Северо-Кавказской железной дороги планируют построить 52,2 км железнодорожных путей и 19 искусственных сооружений. Об этом сообщили в ФКУ «Ространсмодернизация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Новороссийске продолжают строительство железнодорожной инфраструктуры. На данный момент основные строительные работы ведутся на двух участках.

В районе железнодорожного парка Б прокладывают систему дождевой канализации и устраивают песчаный слой основания под укладку верхнего строения пути. Вдоль искусственного русла реки Цемес прокладывают дренажную систему и монтируют габионы.

Проект включает в себя строительство железнодорожных путей общей протяженностью 52,2 км, возведение 19 искусственных сооружений, устройство сортировочной горки с эстакадой и автомобильного путепровода тоннельного типа. Кроме того, предусмотрена реконструкция тяговой подстанции «Гайдук» с увеличением мощности.

Предполагается, что по итогам развития Новороссийского транспортного узла Северо-Кавказской железной дороги провозная способность объекта увеличится до 43 млн т в год.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Железную дорогу Новороссийского хлебокомбината присоединят к инфраструктуре РЖД.

Саркис Айвазян