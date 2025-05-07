Подлодка «Новороссийск» прошла учения в Средиземном море

Подводная лодка «Новороссийск» завершила выполнение задач дальнего похода вместе с фрегатом Северного флота «Адмирал Головко». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота ВМФ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В течение 186 суток моряки решали задачи военно-морского присутствия и стратегического сдерживания, а также способствовали развитию международного военно-морского сотрудничества. Российские военные приняли участие в двустороннем российско-египетском военно-морском учении «Мост Дружбы – 2025».

Впервые в истории российского Военно-морского флота участники похода совместно с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и подлодкой «Новороссийск» применили гиперзвуковое оружие по групповой морской цели в акватории Средиземного моря. Подлодка «Новороссийск» вошла в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море в сентябре 2024 года.

Подводная лодка «Новороссийск» — первая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на Адмиралтейских верфях ОСК для Черноморского флота. Подлодки этого проекта являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».

Алена Воробьева