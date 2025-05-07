Парад в Новороссийске 9 мая запланирован в штатном режиме

Парад в честь Дня Победы в Новороссийске отменять не будут. Он пройдет в штатном режиме, несмотря на попытки атаковать город-герой, предпринятые в мае Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Благодарен правоохранительным органам за твердую позицию, мы обсуждали этот вопрос и приняли решение по проведению парада в Новороссийске. Это огромная ответственность, чтобы все состоялось в штатном режиме. Несмотря на провокации и атаки на Новороссийск, парад в городе-герое, где наш символ мужества — Малая Земля, состоится»,— сказал губернатор Краснодарского края.

Планируется, что в Новороссийске по центральной улице 9 мая пройдут маршем 1,2 тыс. участников парада Победы. Среди них — военнослужащие, моряки, сотрудники спецподразделений, казаки. Также будут представлены образцы военной техники. Парад будут транслировать онлайн.

Также в Новороссийске 9 мая в полдень крейсер «Михаил Кутузов» даст орудийный залп в честь 80-летия Великой. В 22:00 в районе Западного мола прогремит артиллерийский салют.

Алена Воробьева