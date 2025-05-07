В Геленджике на обустройство мусорных площадок направят почти 20 млн рублей

На обустройство 61 контейнерной площадки на территории Геленджика направят 19,8 млн руб. Это максимальная стоимость контракта, размещенного на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заявку разместила администрация курорта. Специалистам предстоит провести демонтажные и ремонтно-строительные работы на 61 контейнерном участке. По контракту обустройство мусорных площадок необходимо завершить до 29 августа 2025 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в 2025 году на рекультивацию свалок Кубани направят 400 млн руб. Проектные работы по рекультивации предусмотрены для полигонов в Анапе, Апшеронске и Крымске.

Саркис Айвазян