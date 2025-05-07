Воронежский СКР завершил расследование дела о смертельном ранении на охоте

Управление СКР по Воронежской области завершило расследование уголовного дела жителя региона, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу уголовного дела легли события 15 февраля 2025 года, произошедшие в селе Красногоровка Богучарского района Воронежской области. По версии следствия, разряжая ружье, обвиняемый выстрелил и попал в стоявшего неподалеку 72-летнего мужчину. Последний скончался в больнице.

О возбуждении уголовного дела стало известно 18 февраля. За день до этого «Ъ-Черноземье» сообщал, что замглавы Богучарского района Алексей Кожанов смертельно ранил своего 72-летнего знакомого на охоте. На сайте местной администрации в разделе о заместителях главы господин Кожанов не значится. В соцсетях района он в последний раз упоминается в декабре 2024 года.

Алина Морозова