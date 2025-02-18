В Воронежской области возбудили дело о смертельном ранении человека на охоте

Управление СКР по Воронежской области возбудило в отношении 48-летнего местного жителя уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу уголовного дела легли события 15 февраля, который произошли в Богучарском районе. Предварительно установлено, что фигурант был на охоте со своими знакомыми. Разряжая охотничье ружье, он произвел один выстрел, ранив стоявшего неподалеку 72-летнего мужчину. Свидетели происшествия доставили пострадавшего в больницу, где тот скончался.

Подозреваемого допросили, он дал признательные показания. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также собирают доказательства.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что замглавы Богучарского района Алексей Кожанов смертельно ранил своего 72-летнего знакомого на охоте. Уточнялось, что чиновник сам рассказал о случившемся правоохранителям.

Алина Морозова