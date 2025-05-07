На строительство второй линии метро Казани выделят еще 1,9 млрд рублей
На строительство первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» выделят еще 1,9 млрд руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.
На строительство второй линии метро Казани выделят еще 1,9 млрд рублей
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Заказчиком выступает «Главстрой Республики Татарстан». Денежные средства будут выделены из бюджета республики. Строительные работы должны завершить до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.
Ранее на строительство первого участка второй линии метрополитена уже выделяли 1,9 млрд руб., а также 555,4 млн руб. и 985,5 млн руб. По информации из прошлых тендеров контракты на работы были заключены с компанией «Казметстрой».
По данным портала Rusprofile, организация с уставным капиталом более 1,4 млрд руб. занимается строительством железных дорог и метро. В 2024 году выручка компании составила 3,9 млрд руб., а прибыль — 1,2 млрд руб.