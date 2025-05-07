На строительство первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» выделят еще 1,9 млрд руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На строительство второй линии метро Казани выделят еще 1,9 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На строительство второй линии метро Казани выделят еще 1,9 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Заказчиком выступает «Главстрой Республики Татарстан». Денежные средства будут выделены из бюджета республики. Строительные работы должны завершить до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.

Ранее на строительство первого участка второй линии метрополитена уже выделяли 1,9 млрд руб., а также 555,4 млн руб. и 985,5 млн руб. По информации из прошлых тендеров контракты на работы были заключены с компанией «Казметстрой».

По данным портала Rusprofile, организация с уставным капиталом более 1,4 млрд руб. занимается строительством железных дорог и метро. В 2024 году выручка компании составила 3,9 млрд руб., а прибыль — 1,2 млрд руб.

Диана Соловьёва