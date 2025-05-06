Росавиация сообщила об уходах летевших в Москву самолетов на другие аэродромы

Росавиация сообщила, что некоторые рейсы ушли на запасные аэродромы из-за введенных ограничений в московских аэропортах. Прием и отправка самолетов отменены в аэропортах Внуково и Домодедово. На какие аэродромы ушли рейсы, не уточняется.

«Из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов»,— сказано в сообщении пресс-службы Росавиации. В случае длительной задержки пассажирам должны предоставлять еду и напитки, а также размещение в гостинице при ожидании более восьми часов днем и шести — ночью.

Специалисты Росавиации и госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и аэродромов в Москве. Внуково и Домодедово приостановили работу в 18:19 мск. Это связано с воздушной опасностью в регионе. С 16:40 до 18:40 при подлете к Москве сбили четыре беспилотника.

Екатерина Отрашкевич