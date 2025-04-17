OpenAI решила купить стартап за рекордные для себя $3 млрд

Американская компания OpenAI находится на продвинутой стадии переговоров о покупке стартапа Windsurf, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сумма сделки составит примерно $3 млрд, что станет крупнейшей покупкой в истории компании Сэма Альтмана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Условия сделки еще не согласованы, а переговоры могут сорваться, отметил источник агентства. В OpenAI и Windsurf информацию Bloomberg комментировать отказались.

Windsurf был основан в 2021 году. Стартап занимается разработкой ИИ-помощника по написанию программного кода. В прошлом году компания привлекла $150 млн в ходе своего последнего на текущий момент инвестраунда, а ее стоимость была оценена в $1,25 млрд. По данным Bloomberg, сейчас Windsurf ведет переговоры о новом раунде финансирования, в ходе которого стартап будет оценен как раз в $3 млрд.

Кирилл Сарханянц